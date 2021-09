SPD-Kanzlerkandidat Scholz steuert nach eigenen Worten auf eine Ampel-Koalition zu.

Sozialdemokraten, Grüne und FDP seien von den Wählern gestärkt worden, sagte er in Berlin. Diese drei Parteien sollten daher die nächste Regierung führen. CDU und CSU hätten nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern auch die Botschaft erhalten, in die Opposition zu gehen.



Ähnlich äußerte sich Grünen-Geschäftsführer Kellner. Die Menschen wollten Olaf Scholz als Kanzler, nicht Armin Laschet, sagte er. Parteichein Baerbock räumte erneut ein, dass ihre Partei die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht habe. Es gehe nun trotzdem darum, bei der Regierungsbildung einen wirklichen Aufbruch für das Land zu schaffen, sagte sie in Berlin. Koalitionspräferenzen äußerte sie nicht.



Mehrere Unions-Vertreter hatten unter anderem im Deutschlandfunk und im ARD-Fernsehen aus dem Wahlergebnis einen Regierungsauftrag für die Union abgeleitet. Daran kam auch innerparteilich bereits Kritik auf. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nannte diese Haltung im MDR angesichts eines "Erdbebens" für die Union nicht nachvollziehbar.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.