SPD-Kanzlerkandidat Scholz ist von der Brandenburger SPD auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl gewählt worden.

Bei der Online-Abstimmung erhielt er fast 94 Prozent der abgegebenen Voten. Es gab vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Der Bundesfinanzminister tritt zudem im Wahlkreis Potsdam als Direktkandidat an. Bei der Wahl am 26. September kommt es dort zu einer unmittelbaren Konkurrenz mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock. Sie tritt ebenfalls in diesem Wahlkreis als Direktkandidatin an.



Zuvor hatten die SPD-Delegierten der vier getöteten Bewohner eines Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderungen gedacht. Oberbürgermeister Schubert sprach von einer unbegreiflichen Tat und bat die Versammlung für einen Moment innezuhalten. Eine Mitarbeiterin der Wohnstätte steht nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im Verdacht, die vier Menschen mit Behinderungen brutal getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt zu haben. Die Verdächtige wurde vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.