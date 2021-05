Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, will über ein Direktmandat im Wahlkreis Potsdam in den Bundestag einziehen.

Die Entscheidung über Platz eins der Landesliste für Scholz fällt heute auf einer Versammlung der Partei in der brandenburgischen Hauptstadt. Bei der Bundestagswahl am 26. September käme es dann zu einer direkten Konkurrenz mit der Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock. Sie tritt ebenfalls im Wahlkreis Potsdam als Spitzenkandidatin an.

