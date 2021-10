SPD-Kanzlerkandidat Scholz rechnet damit, dass noch vor Weihnachten eine sogenannte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP zustande kommt.

Das sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Alle hätten sich vorgenommen, zügig zu arbeiten, führte Scholz aus. Die Verhandlungen würden in einer "sehr, sehr guten" und "konstruktiven Atmosphäre" stattfinden. SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte heute früh das Ziel bekräftigt, bis Ende der Woche eine gemeinsame Grundlage für den Abschluss der Sondierungen zu erarbeiten.



Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.