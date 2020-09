Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, der Südschleswigsche Wählerverband SSW, nimmt erstmals seit sechs Jahrzehnten an der Bundestagswahl 2021 teil.

Das entschied der SSW auf einem Landesparteitag in Flensburg. Der Vorsitzende Meyer erklärte, man wolle den Minderheiten der Region künftig eine Stimme in Berlin geben.



Laut Bundeswahlgesetz sind Parteien nationaler Minderheiten von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Um einen Sitz im künftigen Bundestag zu erhalten, müsste der SSW so viele Stimmen gewinnen, dass ihm nach dem Berechnungsverfahren ein solcher zusteht. Nach Parteiangaben wären dafür etwa 40- bis 50.000 Wählerstimmen erforderlich.



Im schleswig-holsteinischen Landtag ist der SSW derzeit mit drei Mandaten vertreten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.