Die bayerische Politikerin Tessa Ganserer muss auch mit ihrem früheren Männervornamen auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl stehen.

Das entschied der Landeswahlausschuss. Ihr weiblicher Vorname wird demnach in Klammern auf dem Zettel erscheinen. Ganserer nannte die Entscheidung diskriminierend. Das Transsexuellen-Gesetz, auf dem die Regelung beruhe, sei verfassungswidrig. Eine Änderung oder Novellierung werde seit zehn Jahren verschleppt, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dem geltenden Gesetz zufolge müsste sie sich einem langwierigen und teuren Begutachtungsverfahren unterziehen, das sie als entwürdigend empfinde, um Name und Geschlecht auch vor dem Gesetz zu ändern. Eine entsprechende Klage sei beim Amtsgericht Nürnberg anhängig.



Ganserer ist in Bayern derzeit Landtagsabgeordnete für die Grünen. Für die Bundestagswahl steht sie auf einem aussichtsreichen Listenplatz. Sie könnte als einer der ersten Transgender-Menschen in den Bundestag einziehen.