Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, hat die Kanzlerkandidatur der Grünen-Chefin Baerbock begrüßt.

Baerbock sei eine "junge Frau", die sich sehr für Klimawandel und Umweltschutz engagiere, sagte sie bei einer virtuellen Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Auch ihr persönlich seien diese Themen wichtig. Man müsse keine "ältere grau- oder weißhaarige Person" sein, um in die Politik zu gehen und für sein Talent anerkannt zu werden. Baerbocks Antritt zeige, dass Bundeskanzlerin Merkel junge Frauen nicht entmutigt habe, in die Politik zu gehen. "Das ist der Wert von Vorbildern."



Laut einer Umfrage für die "Wirtschaftswoche" favorisieren offenbar Führungskräften in der Wirtschaft Baerbock für die Nachfolge Merkels. Bei der Frage nach der Direktwahl der Kanzlerin oder des Kanzlers komme die Grünen-Chefin auf 26,5 Prozent. Sie liegt damit deutlich vor FDP-Chef Lindner mit 16,2 Prozent. Unions-Spitzenkandidat Laschet folgt auf Platz drei mit 14,3 Prozent. Am wenigsten Zustimmung erhält SPD-Kanzlerkandidat Scholz mit 10,5 Prozent. Noch unentschieden sind 32,5 Prozent der Befragten. Das Institut Civey befragte am Dienstag und Mittwoch rund 1.500 Führungskräfte aus Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst.



Der Bundesvorstand der Grünen hatte die 40-jährige Völkerrechtlerin Baerbock Anfang der Woche als erste Kanzlerkandidatin in der Parteigeschichte vorgeschlagen. Als Direktkandidatin in Potsdam tritt sie gegen Scholz, der ebenfalls dort kandidiert. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass zwei Kanzlerkandidaten in einem Wahlkreis gegeneinander antreten.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.