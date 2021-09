Die Union erhebt nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl offenbar keinen direkten Anspruch auf die Regierungsbildung.

Kanzlerkandidat Laschet erklärte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer CDU-Vorstandssitzung, aus dem Wahlergebnis könne niemand einen Regierungsanspruch ableiten. Die Union stehe aber bereit für "andere Konstellationen", wenn es mit einer sogenannten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP nicht klappe.



Ähnlich äußerte sich der CSU-Vorsitzende Söder laut Teilnehmern in einer Sitzung des Parteivorstands. Söder sagte demnach, die Union sei bei der Wahl auf Platz zwei und nicht auf Platz eins gelandet. Daraus ergebe sich kein Anspruch auf die Regierungsführung.



Am gestrigen Wahlabend und heute Morgen hatten mehrere Politiker von CDU und CSU einen Regierungsanspruch erhoben. Auch Laschet war von einigen Beobachtern so verstanden worden. - Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, bekräftigte seinen Willen, eine Regierung mit Grünen und FDP zu bilden. Man werde sich sehr schnell über entsprechende Gesprächsverläufe abstimmen, sagte er nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.