Bei der Bundestagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD ab. Nach der Prognose von Infratest Dimap kommen sowohl CDU/CSU als auch SPD auf 25 Prozent der Stimmen.

Die Union verliert demnach im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 7,9 Prozentpunkte, während die SPD um 4,5 Punkte zulegen kann. Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 15 Prozent. Sie erzielen ein Plus von 6,1 Punkten. Die AfD verliert 1,6 Prozentpunkte und kommt auf 11 Prozent. Die FDP kommt der Prognose zufolge ebenfalls auf 11 Prozent. Das ist ein Plus von 0,3 Punkten. Die Linke kann mit 5 Prozent der Stimmen rechnen. Das ist im Vergleich zu 2017 ein Minus von 4,2 Punkten.



Insgesamt waren heute knapp 60,4 Millionen Bundesbürger zur Wahl aufgerufen. Etwa 2,8 Millionen Menschen nahmen erstmals an einer Bundestagswahl teil. Viele Bürger haben per Brief gewählt. Die Bundeswahlleitung rechnet mit einem Anteil von mindestens 40 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.