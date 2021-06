Nun haben auch CDU und CSU ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl im September vorgestellt - als letzte der großen Parteien. Damit kann nun der Wettstreit zwischen den verschiedenen politischen Konzepten beginnen. Welche Ideen gibt es beispielsweise für die Rente? Eine Übersicht.

Die Union hält in ihrem Programm fest: "Die beste Rentenpolitik ist gute Wirtschaftspolitik". Je mehr Menschen sozialversichtungspflichtig arbeiteten, desto besser sei dies für die Rente. Dennoch setzen CDU und CSU nicht ausschließlich auf die gesetzliche Rentenversicherung, sondern pochen auf eine Ergänzung durch die betriebliche und die private Vorsorge. Für Selbstständige, die noch nicht anderweitig abgesichert sind, soll eine "Altersvorsorgepflicht" eingeführt werden. Sie sollen dann zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen Vorsorgearten wählen können.

CDU und CSU: "Generationenvertrag weiterdenken"

Als "neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge" will die Union eine sogenannte Generationenrente prüfen. Dabei soll der Staat ab der Geburt eines Kindes monatlich Geld für einen Pensionsfonds ansparen. Wie hoch der Betrag sein soll, wird nicht genannt.



Das offizielle Renteneintrittsalter soll nach Vorstellung der Union weiter bis 2030 schrittweise auf 67 Jahre erhöht werden. Eine individuelle Verschiebung soll mit Ab- oder Zuschlägen möglich sein. Außerdem heißt es in dem Text, die Union wolle "den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen", und zwar durch bessere medizinische und berufliche Rehabilitation nach Krankheit oder Unfall.



Die Forderung der CSU nach einer Erhöhung der sogenannten Mütterrente für Frauen mit Kindern, die vor 1992 geboren sind, findet sich nicht im gemeinsamen Wahlprogramm. CSU-Chef Söder sagte, seine Partei wolle diese Forderung später in einem Koalitionsvertrag durchsetzen.

SPD: "Sondersysteme überwinden"

Die SPD setzt auf die gesetzliche Rentenversicherung als "zentrale Grundlage" der Altersabsicherung. Sie soll gestärkt werden, um ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent zu erreichen. Dafür sollen auch Selbstständige und sowie die "Beamt*innen, freien Berufe und Mandatsträger*innen der gesetzlichen Rentenversicherung angehören". Es sei an der Zeit, "die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden".



Ein weiteres Schlagwort im Programm der Sozialdemokraten ist die "geschlechtergerechte Rente": Soll sollen unterschiedliche Arbeitszeiten und familienbedingte Tätigkeiten bei den Renten anders berücksichtigt werden. Außerdem betont das Programm: "Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern dürfen sich nicht mehr negativ auf die Rente auswirken und die eigene Altersarmut bedeuten".



Auch die SPD will, dass sich die Deutschen ergänzend betrieblich und privat rentenversichern.

Bündnis 90/Die Grünen: Bürgerfonds statt Riester-Rente

Die Grünen wollen das Rentenniveau - wie die SPD - bei 48 Prozent sichern. Der Weg aber soll ein anderer sein: Die Frauenerwerbstätigkeit soll durch ein Rückkehrrecht auf Vollzeit erhöht werden, auch ein "echtes Einwanderungsgesetz" und "eine Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer*innen" sollen helfen. Grundsätzlich halten die Grünen in ihrem Programmentwurf an der Rente mit 67 fest. "Wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen."



Als Ergänzung des bisherigen Systems setzen die Grünen auf einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds, in den die bisherige Riester-Rente überführt werden soll. Denn: "Die Produkte sind teuer und undurchschaubar und haben zum Teil eine geringere Rendite als Omas Sparstrumpf". In diesen Fonds zahlen dem Plan zufolge alle ein, die nicht aktiv widersprechen. Das so gewonnene Kapital soll nachhaltig und langfristig investiert werden. Der Bürgerfonds könnte auch als Standard für eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge dienen.

FDP: "Enkelfitte Rente"

Die Freien Demokraten setzen unter der Überschrift "Enkelfitte Rente" auf eine "Altersvorsoge nach dem Baukastenprinzip" mit Teilen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente. Der gesetzliche Pfeiler soll dabei zweigeteilt werden: der größere Anteil soll weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließen, der kleinere Betrag in eine gesetzliche Aktienrente. Vorbild ist hier Schweden, wie auch beim Renteneintrittsalter: Jeder soll selbst entscheiden, wann er die Rente beginnt, aber: "Wer früher in Rente geht, bekommt eine geringere, wer später geht, erhält eine höhere Rente".



Auch die betriebliche Vorsorge soll nach der Vorstellung der FDP stärker als bisher auf Aktien setzen. So sollen alle Unternehmen die Möglichkeit einer höheren Aktienquote bei der Anlage erhalten und ganze Belegschaften automatisch miteinbezogen werden können. Für die private Rente soll ein "Altersvorsorge-Depot" eingeführt werden. Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken will es die Partei ermöglichen, "vermehrt und einfacher in Wagniskapital, Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren".

AfD: Marktwirtschaftliche Freiheit statt "linksgrüner Weltrettungsprojekte"

Die AfD kritisiert die bisherige Rentenpolitik als "entwürdigend und ungerecht" und warnt vor einer "drohenden Überlastung der Beitragszahler". Dem will sie durch einen höheren Steuerzuschuss in der Rentenfinanzierung entgegenwirken. Der höhere Zuschuss soll finanziert werden, indem künftig keine Steuern mehr in "ideologische Politikmaßnahmen, beispielsweise in der Migrations-, Klima- und EU-Politik" fließen. Konkret heißt es in dem Programm: "Statt linksgrüner 'Weltrettungsprojekte' braucht es marktwirtschaftliche Freiheit und öffentliche Investitionen in Bildung und Wissenschaft, um über eine prosperierende Wirtschaft auch hohe soziale Standards finanzieren zu können".



Auch bei der AfD sollen Arbeitnehmende selbst über den Renteneintritt entscheiden: "Wer länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente". Politikerpensionen will die Partei komplett abschaffen, sie sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Beamte sollen weiterhin ihre eigene Versorgung haben. Eltern sollen für jedes Kind 20.000 Euro an Beiträgen zur Rentenversicherung aus Steuermitteln erstattet bekommen.

Linke: Abschlagsfreie Rente mit 60 Jahren

Die Linke will das Rentenniveau sofort wieder auf 53 Prozent des Einkommens erhöhen. Außerdem strebt sie eine "solidarische Mindestrente" von 1.200 Euro im Monat an. Niedrigere Rentenansprüche sollen aufgestockt werden. Die Partei setzt auf eine abschlagsfreie Rente mit 60 Jahren bei 40 Beitragsjahren und fordert, alle Verdienenden in Deutschland in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen.



Die staatlich geförderte Riester-Rente hält die Linke für "gescheitert": "Es werden Milliarden an Subventionen verpulvert, die in den Kassen der Versicherungskonzerne statt in den Portemonnaies der Rentnerinnen und Rentner landen", heißt es zu dem Thema. Überhaupt könnten Millionen von Menschen mit normalen und niedrigen Einkommen sich eine private Rentenvorsorge nicht leisten.

