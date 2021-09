Einen Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler. Unions-Kanzlerkandidat Laschet trat zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel in seiner Heimatstadt Aachen auf. Laschet lobte die gestrigen Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Zugleich betonte er, dass der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft bis 2045 eine große Herausforderung sei.

FDP-Parteichef Lindner sagte in Köln, soziale Gerechtigkeit müsse bei der Bildung beginnen, nicht bei einer Vermögenssteuer. Lindner beendet den bundesweiten Wahlkampf seiner Partei am Nachmittag in Düsseldorf.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz tritt derzeit in seinem Wahlkreis in Potsdam auf. Grüne, AfD und Linke haben ihre offiziellen Schlussveranstaltungen bereits gestern absolviert. Ihre Spitzenvertreter sind aber auch heute noch auf einzelnen Veranstaltungen unterwegs.



Weitere Entwicklungen können Sie in unserem log zur Bundestagswahl nachlesen.

