Bundestagswahl 2021, Wahllokal in Berlin (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Bei der Abstimmung im September 2021 hatte es zahlreiche Pannen gegeben. Dazu gehörten etwa lange Schlangen vor Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel, Unterbrechungen sowie Stimmabgaben teils weit nach 18.00 Uhr, als bereits Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht waren. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss deshalb in 455 von insgesamt über 2.250 Wahlbezirken erneut gewählt werden, das sind etwa ein Fünftel. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind knapp 550.000 Berliner, was einem bundesweiten Anteil von weniger als ein Prozent entspricht. An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang in der Hauptstadt daher nichts ändern.

Kleine Verschiebungen sind aber möglich. Einige Abgeordnete etwa könnten ihren Sitz verlieren, andere neu ins Parlament einziehen. Momentan stellt Berlin 29 der 736 Abgeordneten im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.