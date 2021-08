Die AfD will den Umgang mit Ungeimpften zu einem zentralen Thema ihres Bundestagswahlkampfs machen.

Die beiden Spitzenkandidaten, Weidel und Chrupalla, stellten in Berlin die Schwerpunkte der Wahlkampagne vor. Weidel warf der Bundesregierung vor, Druck auf Ungeimpfte auszuüben, obwohl eine Impfpflicht gegen das Grundgesetz verstoße. Als weitere Schwerpunktthemen nannten Weidel und Chrupalla den Themenkomplex Wohlstand sowie innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik.



Im Zusammenhang mit dem Thema innere Sicherheit und Migration sagte Weidel, Deutschland sei zu einem "Hippiestaat" geworden. Sie fügte hinzu, dabei handele es sich um einen Staat, in dem die Polizei die Augen zumache und in dem es rechtsfreie Räume gebe.

