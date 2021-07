Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, hat sich erstmals persönlich zu den Plagiatsvorwürfen geäußert.

Sie habe sich bei ihrem Buch mit dem Titel "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" vieler Quellen bedient. Sie habe kein Sachbuch mit Fußnoten geschrieben, sagte die Parteivorsitzende am Abend bei einer Veranstaltung der Zeitschrift Brigitte. Ihre Partei habe bereits deutlich gemacht, dass es bei dem Buch keine Urheberrechtsverletzungen gebe. Baerbock mahnte: In den USA habe sich gezeigt, was mit einer Gesellschaft passiere, wenn sich Wahrheit und Unwahrheit vermischten.



Der österreichische Medienwissenschaftler Weber hatte den Vorwurf erhoben, Baerbock habe Passagen in ihrem Buch abgeschrieben und die Urheber nicht erwähnt.

