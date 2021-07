FDP-Vorsitzender Lindner hat ein Interesse seiner Partei daran bekundet, nach der Bundestagswahl Teil der neuen Regierung zu werden.

Lindner sagte im ARD-Sommerinterview, er gehe davon aus, dass Unions-Kanzlerkandidat Laschet nach der Bundestagswahl den Auftrag zur Regierungsbildung bekomme. Die Liberalen wollten dann Schwarz-Grün nicht allein lassen und gerne mitgestalten. Er selbst wolle Bundesfinanzminister in einer möglichen Jamaika-Koalition werden. Es sei wichtig, an wen dieser Posten gehe - an die Grünen oder an die FDP. Eine sogenannte Ampel-Koalition zusammen mit den Grünen unter Führung der SPD nannte Lindner ein "fiktives Szenario". Dafür sehe er keine reelle Chance - weder rechnerisch noch inhaltlich.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.