Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, hat die Kanzlerkandidatin Baerbock gegen Plagiatsvorwürfe verteidigt.

Bei den Vorwürfen handle es sich um Kleinigkeiten, die massiv aufgebauscht würden, sagte Kellner im Deutschlandfunk. Von einer Urheberrechtsverletzung könne keine Rede sein. Mit Sorge betrachte er, dass der Wahlkampf vermehrt zu einer – Zitat – "Soap Opera" werde, bei der politische Konkurrenten versuchten, wichtige Zukunftsfragen wie die Klimakrise bewusst an die Seitenlinie zu drängen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Baerbock hatte Kellner in einer E-Mail an Unterstützer von "Rufmord" gesprochen.



Der österreichische Medienwissenschaftler Weber wirft der Kanzlerkandidatin der Grünen vor, Passagen aus anderen Publikationen abgeschrieben zu haben, ohne deren Urheber zu erwähnen. CSU-Generalsekretär Blume sprach von vorsätzlicher Täuschung. Gestern hatte sich erstmals auch Baerbock selbst zu den Plagiatsvorwürfen geäußert. Sie habe kein Sachbuch mit Fußnoten verfasst, betonte die Parteivorsitzende. Stattdessen habe sie mit allgemeingültigen Fakten die Welt beschrieben – auch anhand der Ideen von anderen. Zugleich mahnte Baerbock einen fairen Wahlkampf an. In den USA habe sich gezeigt, was mit einer Gesellschaft passiere, wenn sich Wahrheit und Unwahrheit vermischten.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.