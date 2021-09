Der Bundesvorsitzende der SPD, Walter-Borjans, sieht den Regierungsauftrag klar bei seiner Partei.

Er sagte im Deutschlandfunk, 1,6 Prozentpunkte Vorsprung zur Union sei eben nicht ganz nah beieinander. Zwar habe auch der Zweitplatzierte die Möglichkeit zur Regierungsbildung, allerdings nicht das moralische Recht. Mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition von Union, Grünen und FDP sagte Walter-Borjans, Grüne und FDP müssten entscheiden, ob sie sich an eine - Zitat - Partei des Absturzes hängen wollten. Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wäre seiner Ansicht nach hingegen ein Aufbruch.



Der Kanzleramtschef Braun verteidigte dagegen den Anspruch der Union auf das Kanzleramt. Der CDU-Politiker sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, SPD und Union lägen sehr nah beieinander. Nun müsse man schauen, welche möglichen Koalitionen es gebe und was das Beste für Deutschland sei. Eine Jamaika-Koalition sei etwas, das großen Charme entfalte.



Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Vogel bekräftigte in unserem Programm die Bereitschaft seiner Partei zuerst mit den Grünen sprechen zu wollen. Er betonte, das Thema Klimaschutz sei auch für die FDP wichtig. Hier sei eine Mischung aus staatlichen Vorgaben und privatwirtschaftlichen Initiativen eine sinnvolle Kombination. Grünen-Fraktionschef Hofreiter kündigte im ARD-Fernsehen an, man werde zunächst in einem "sehr kleinem Kreis" mit der FDP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung sprechen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.