Obwohl die Union bei der Bundestagswahl nur zweitstärkste Kraft geworden ist, beansprucht auch sie das Recht, die künftige Regierung zu bilden. Doch möglicherweise entscheiden diesmal nicht die ehemaligen Volksparteien, wer mit wem Sondierungsgespräche führt. Grüne und FDP sind sich ihrer Rolle als "Königsmacher" bewusst.

Wer wird der nächste Kanzler? Wenn es nach der SPD geht natürlich ihr Kandidat, der bisherige Bundesfinanzminister Scholz. Der Co-Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, wies die Möglichkeit zurück, dass auch der Kandidat der knapp unterlegenen Union, Laschet, die künftige Regierung anführen könnte. Walter-Borjans sagte im Deutschlandfunk, zwar habe auch der Zweitplatzierte die Möglichkeit zur Regierungsbildung, allerdings nicht das "moralische Recht". Walter-Borjans warb für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP und warnte vor einer Jamaika-Koalition. Grüne und FDP müssten entscheiden, ob sie sich an eine "Partei des Absturzes" hängen wollten.



Kanzleramtschef Braun verteidigte dagegen den Anspruch der Union auf das Kanzleramt. Der CDU-Politiker sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, SPD und Union lägen sehr nah beieinander. Nun müsse man schauen, welche möglichen Koalitionen es gebe und was das Beste für Deutschland sei. Eine Jamaika-Koalition könne "großen Charme" entfalten, meinte Braun.



Bisher lassen sich die umworbenen Parteien Grüne und FDP von keiner Seite vereinnahmen. Vielmehr betonen sie die Möglichkeit, erst einmal untereinander auszuloten, welche Koalition für sie am ehesten machbar wäre. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Vogel bekräftigte im Deutschlandfunk heute früh die Bereitschaft seiner Partei, zuerst mit den Grünen zu sprechen. Er sagte, das Thema Klimaschutz sei auch für die FDP wichtig. Hier sei eine Mischung aus staatlichen Vorgaben und privatwirtschaftlichen Initiativen eine sinnvolle Kombination.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter kündigte im ARD-Fernsehen an, man werde zunächst in einem "sehr kleinem Kreis" mit der FDP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung sprechen.



