Zwischen Bundeswahlleiter Thiel und dem Meinungsforschungsinstitut Forsa gibt es einen Rechtsstreit über die Verwendung der Daten von Briefwählern vor der Bundestagswahl.

Forsa-Chef Güllner sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass das Institut eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Wiesbaden beantragt habe. Grund ist ein Schreiben Thiels vom 24. August. Darin wird mit einem Bußgeld von 50.000 Euro gedroht, wenn die Institute bei Briefwählern nach ihrem Stimmverhalten fragen und dies dann in die Sonntagsfrage einfließen lassen. Dies widerspricht nach Ansicht von Thiel dem Bundeswahlgesetz. Demnach dürfen Abstimmungsdaten von Wählern nicht vor dem Wahltag verwendet werden.



Forsa-Chef Güllner argumentiert, der Passus beziehe sich nur auf Befragungen am Wahltag selbst - also sogenannte Exit-Polls etwa beim Verlassen der Wahllokale. Daten aus der Befragung auch von Briefwählern seien dagegen schon früher mit in das Gesamtergebnis von Sonntagsfragen eingeflossen - ohne dass dies gesondert kenntlich gemacht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.