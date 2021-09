Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zur Bundestagswahl erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit.

Seit dem 3. September sei er mehr als 15,7 Millionen Mal genutzt worden, teilte die Bundeszentrale in Bonn mit. Zur Bundestagswahl 2017 wurde er 15,69 Millionen Mal angewendet. Er bleibt noch über eine Woche online.



"Der Wahl-O-Mat ist neben den Triellen das wohl wichtigste Informationsangebot im Vorfeld dieser Bundestagswahl", sagte bpb-Präsident Thomas Krüger. In 38 Thesen können sich alle Wähler*innen über die Wahlprogramme der politischen Parteien informieren. Der Deutsche Kulturrat hatte kritisiert, dass keine Fragen zum Themenbereich Kultur aufgeführt seien.



Erstmals war der Wahl-O-Mat bei der Bundestagswahl 2002 eingesetzt worden. Er wurde damals 3,6 Millionen Mal genutzt. Seitdem stieg die Zahl stetig.



In unserem Blog zur Bundestagswahl können Sie weitere Entwicklungen lesen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.