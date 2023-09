Fußball-Nationalmannschaft

Bundestrainer Flick ernennt Gündogan vor Japan-Spiel zum Kapitän

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit Ilkay Gündogan als Kapitän in die Saison. Das kündigte Bundestrainer Hansi Flick vor dem morgigen Länderspiel gegen Japan in Wolfsburg an. Gemeinsam mit Bayern-Profi Joshua Kimmich, der die DFB-Auswahl zuletzt in Abwesenheit des fehlenden Torhüters Manuel Neuer angeführt hatte, soll Mittelfeldspieler Gündogan vom FC Barcelona das neue Führungsduo bilden.

