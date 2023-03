Hochsee-Abkommen

Bei der UNO-Konferenz wurde ein ein neues Abkommen zum Hochsee-Schutz verhandelt. (imago / Shotshop )

Mit dem Schutz der Ozeane würden auch die Menschen geschützt, erklärte Lemke. Die Einigung sei ein historischer und überwältigender Verhandlungserfolg. Erstmals komme nun ein verbindliches Abkommen für die Hohe See, betonte Lemke. Die Bundesregierung werde nun dessen Umsetzung vorantreiben.

Die Leiterin der UNO-Konferenz, Lee, hatte die Einigung auf das Abkommen in der Nacht in New York verkündet. Der Text wurde zunächst nicht veröffentlicht. Mehr als 15 Jahre hatten die UNO-Mitgliedstaaten um ein Abkommen zum Schutz der Hochsee gerungen. Dazu zählen rund zwei Drittel der Weltmeere. Die Hohe See galt bisher als weitgehend rechtsfreier Raum. Durch das Abkommen soll die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in internationalen Gewässern ermöglicht werden. Außerdem sollen Staaten verpflichtet werden, ihre wirtschaftlichen Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Weltmeeren auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen.

