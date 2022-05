G7-Treffen in Berlin

Bundesumweltministerin Lemke: "Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden"

Die Klima-, Umwelt- und Energieminister der G7-Staaten haben sich bei ihren zweitägigen Beratungen in Berlin auf Vereinbarungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien geeinigt. Das sagte Bundesumweltministerin Lemke wenige Stunden vor Abschluss der Tagung den Sendern RTL und ntv. Auch zum Kohleausstieg werde es am Mittag eine konkrete Erklärung geben, kündigte die Grünen-Politikerin an.

27.05.2022