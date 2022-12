Bundesumweltministerin Lemke (Grüne) (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grünen-Politikerin nannte unter anderem einen geringeren Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Darüber werde es mit den Bauern eine intensive Diskussion geben, betonte Lemke. Sie gehe aber davon aus, dass die Ziele des Weltnaturgipfels in der gemeinsamen EU-Agrarpolitik umgesetzt würden. Mit Blick auf die geplante Ausweitung von Schutzgebieten meinte Lemke, sinnvoll wäre es, ein weltweites System von Biosphärenreservaten zu etablieren. In Deutschland werde sie mit den zuständigen Bundesländer über ein besseres Management der Regionen sprechen. Zudem kündigte sie an, weitere Flächen wie Wälder und Moore renaturieren zu lassen.

Auf dem Weltnaturgipfel hatte sich die internationale Gemeinschaft unter anderem darauf geeinigt, mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 in Schutzgebiete umzuwandeln. Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika sollen beim Schutz der Artenvielfalt finanziell unterstützt werden. Der Präsident des Naturschutzbundes Nabu, Krüger, kritisierte, es fehlten in dem Abkommen messbare Ziele, die den Biodiversitätsverlust aufhalten könnten.

