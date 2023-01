Klimapolitik

Bundesregierung gibt Finanzhilfen zum Schutz des Amazonas wieder frei. (Imago / Westend61)

Man müsse den Amazonas retten, wenn man die Klimakrise stoppen wolle, sagte die Grünen-Politikerin während ihrer Brasilien-Reise mit Bundespräsident Steinmeier. Deutsche Finanzhilfen von 35 Millionen Euro würden wieder freigegeben. Das Geld war zur Zeit des rechtsgerichteten Präsidenten Bolsonaro zurückgehalten worden, weil dieser die Abholzung des Regenwaldes politisch unterstützt hatte.

Der Amazonas-Regenwald ist Lebensraum vieler Arten. In dem Gebiet werden große Teile der weltweiten Süßwasserreserven gespeichert. Die deutsche Umweltministerin und der Bundespräsident besuchen heute eine Forschungsstation im Regenwald sowie ein Beobachtungszentrum für Entwaldung in Manaus. Gestern hatten beide an der Amtseinführung von Präsident Lula da Silva teilgenommen. Lula hat angekündigt, sich für den Schutz des Regenwaldes einzusetzen.

