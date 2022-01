Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (picture alliance / dpa |/Kay Nietfeld)

Dem müsse endlich ein Riegel vorgeschoben werden, sagte die Grünen-Politikerin dem Berliner "Tagesspiegel". Dies lasse sich sinnvollerweise nur im Rahmen des Binnenmarkts regulieren, damit es in der Praxis nicht immer wieder unterlaufen werde. Hintergrund sind Beschwerden wie etwa von der Türkei über illegal dorthin verfrachtete Plastikabfälle. Weit mehr als 100 Container liegen seit einem Jahr in türkischen Häfen fest. Der Abfall sollte in der Türkei sortiert und wiederverwertet werden.

Im vergangenen Jahr haben deutsche Firmen mit knapp 700.000 Tonnen Plastikmüll rund ein Drittel weniger ins Ausland exportiert als 2020. Der meiste Plastikmüll wurde in die Niederlande verschifft, an zweiter Stelle steht die Türkei.

