Weltklimakonferenz

Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei einer Pressekonferenz in Sharm el-Scheich (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Die Grünen-Politikerin erklärte, aus ihrer Sicht bleibe man insgesamt hinter dem Notwendigen zurück. Dass sich die Staatengemeinschaft auf einen Fonds für den Ausgleich von Klimaschäden in den ärmsten Ländern geeinigt habe, sei hingegen ein wichtiger Schritt. Damit könnten die Folgen der Klimakrise in Zukunft besser bewältigt werden. Ähnlich kritisch äußerte sich Außenministerin Baerbock. Aufgrund der Blockade durch einige große Emittenten von Treibhausgasen sowie durch ölproduzierende Staaten seien überfällige Schritte zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert worden. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, es sei nicht gelungen, die notwendigen Emissionssenkungen auf den Weg zu bringen, um die Erderwärmung einzudämmen. Kritik kam auch vom Vizepräsidenten der EU-Kommission, Timmermans. Die Teilnehmenden hätten im Kampf gegen die Erderwärmung nicht genug getan, meinte er. Bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai soll ein Komitee Vorschläge zum neuen Klima-Folgen-Fonds erarbeiten. Offen ist, ob nur die Industrieländer oder auch Schwellenländer einzahlen sollen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.