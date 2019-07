Bei der geplanten CO2-Steuer werden kleinere und mittlere Einkommen nach Einschätzung von Bundesumweltministerin Schulze nicht belastet. Die Politik könne die geplante Abgabe sozial gerecht gestalten, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Diese Erkenntnis habe sie aus drei Gutachten zur möglichen Ausgestaltung eines CO2-Preises gewonnen.

Eine sogenannte Klimaprämie sei dafür das beste Instrument. Im Durchschnitt bekomme ein Haushalt dann zurück, was er eingezahlt habe. Wer sich aber für eine klimafreundlicheres Verhalten entscheide, mache ein Plus.



Schulze will die Erkenntnisse der Forscher in zwei Wochen dem im März gegründeten Klimakabinett der Bundesregierung vorstellen. Die große Koalition will in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz beschließen, das sicherstellt, dass das Klimaziel für 2030 erreicht wird. Es sieht vor, dass der CO2-Ausstoß bis dahin um 55 Prozent gegenüber 1990 zurückgeht. Bislang beträgt die Reduzierung knapp 30 Prozent.