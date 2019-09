Der Weg für den Beitritt Deutschlands zur Allianz der Kohleausstiegssländer ist nach den Worten von Umweltministerin Schulze frei.

Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts bekenne sich die Bundesregierung offiziell zum Kohleausstieg, damit könne dieser Schritt nun endlich erfolgen, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Der Kohleausstieg sei ein zentraler Baustein für den weltweiten Klimaschutz. Die offizielle Bekanntgabe des Beitritts soll am Rande des morgen beginnenden UNO-Klimagipfels in New York erfolgen. Die 2017 gegründete Allianz umfasst bislang 30 Staaten, mehrere Regionen und Unternehmen. Sie bekennen sich unter anderem dazu, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen und die internationale Kohlefinanzierung zu beenden.