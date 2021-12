Die Inflation wird so schnell nicht sinken, glaubt der Bundesverband deutscher Banken. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Fernando Gutierrez-Juarez)

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, beim Inflationstrend erlebe man gerade einen Etagenwechsel, also von Raten unter zwei Prozent im vergangenen Jahrzehnt zu Raten von voraussichtlich 2,5 bis 3 Prozent in den nächsten Jahren. Deutschland habe es mit gleich mehreren Faktoren zu tun, die auch längerfristig die Preise treiben würden, so Sewing. Er nannte den demografisch bedingten Fachkräftemangel, den Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und die Neujustierung der globalen Lieferketten.

