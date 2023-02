"Bedeutendes Signal für den Klimaschutz"

Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) begrüßt EU-Industriestrategie

Der Bundesverband Erneuerbare Energie hat die neue EU-Industriestrategie begrüßt, die Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien vorsieht. Verbandspräsidentin Peter sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um ein bedeutendes Signal für den gesamten Klimaschutzmarkt in Europa und eine wichtige Reaktion auf die jüngsten Gesetze und Maßnahmen in den USA und China.

02.02.2023