"Bedeutendes Signal für den Klimaschutz"

Der Bundesverband Erneuerbare Energie hält es für wichtig, dass auch die kleinen Mitgliedsländer von der EU-Industriestrategie profitieren. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Verbandspräsidentin Peter sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um ein bedeutendes Signal für den gesamten Klimaschutzmarkt in Europa und eine wichtige Reaktion auf die jüngsten Gesetze und Maßnahmen in den USA und China. Europa habe Zeit verloren und müsse aufholen, denn die anderen Kontinente warteten nicht. Peter betonte, von der Industriestrategie müssten auch kleine Länder in der EU profitieren. Hier dürfe kein Ungleichgewicht entstehen.

Die EU-Kommission hatte die Strategie gestern vorgestellt. Vorgesehen ist, Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe aus anderen Fonds in den Klimaschutz umzuleiten. Die Regeln für Staatshilfen sollen gelockert und Klimaschutz-Projekte schneller genehmigt werden. Die Vorschläge sind auch eine Reaktion auf das US-Subventionsprogramm "Inflation Reduction Act". Wegen ihm befürchtet die EU Nachteile im transatlantischen Handel.

