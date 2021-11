Allerdings müsse sie nicht nur die Pflegekräfte betreffen, sondern sämtliche Menschen, die in den Einrichtungen arbeiteten, sagte Bienstein im Deutschlandfunk. Gemeint sei etwa Reinigungs- sowie Küchenpersonal. Eine Impfpflicht für den Pflegebereich könnte nach Ansicht Biensteins zudem die allgemeine Impfkampagne vorantreiben. Die Fachkräfte seien nämlich in der Regel medizinisch derart geschult, so dass sie auch Personen impfen könnten, die zuhause gepflegt würden.