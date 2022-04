Unmittelbar neben einem Strommast drehen sich Windräder. (picture alliance / ZB | Volkmar Heinz)

Dieser sei ein Faustschlag ins Gesicht all derer, die sich seit Jahrzehnten für den Erhalt von Natur und Landschaft einsetzten, sagte Verbands-Chef Eilenberger dem MDR-Hörfunk. Besonders schwer nachvollziehbar sei, dass diese Pläne ausgerechnet von den Grünen kämen. Eilenberger warf der Partei vor, ihre ursprünglichen Ziele zu verraten. Bundeswirtschaftsminister Habeck - Grüne - und Bundesverkehrsminister Wissing - FDP - hatten sich gestern Abend darauf geeinigt, die Sicherheitsabstände von Navigationsanlagen für Flugzeuge und Wetterradare zu verringern, sodass Flächen für rund 1.000 neue Windräder freiwerden. Am Tag zuvor hatten sich beide Ministerien bereits auf eine Lösung zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie geeinigt.

Der nordrhein-westfälische Landesverband Erneuerbare Energien forderte die Ausstattung aller Talsperren in dem Bundesland mit Wasserkraftwerken. Lediglich an 38 von insgesamt 81 Talsperren in der Eifel und im Sauerland werde Wasserkraft bereits genutzt, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Hawlitzky. Es sei also noch viel Potenzial vorhanden.

