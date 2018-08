Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat dem Raststättenkonzern "Tank und Rast" Abzocke vorgeworfen.

Die Zwangslage der Reisenden auf der Autobahn werde schamlos ausgenutzt, sagte Vekehrsexpertin Marion Jungbluth "Tagesspiegel am Sonntag". Das Bonner Unternehmen habe mit 460 Tankstellen und 410 Raststätten inzwischen quasi eine Monopolstellung. Kritisiert wurden überhöhte Preise an den Tankstellen und in den Raststätten. Auch der Automobilclub ACE äußerte den Verdacht, dass "Tank und Rast" seine Marktmacht zu Lasten der Allgemeinheit missbrauche.



Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher verwies auf das Franchisemodell, wonach man als Raststättenbetreiber grundsätzlich keinen Einfluss auf die Preise habe. "Tank und Rast" verpachtet einen Großteil seiner Autobahnraststätten.