Bundespräsident Steinmeier hat die Oppositionsbewegung in Belarus gewürdigt.

Bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch sagte Steinmeier, Belarus sei keine entfernte osteuropäische Verwandte. Seine Menschen verdienten vielmehr die Aufmerksamkeit und die Unterstützung Deutschlands. Von Alexijewitsch habe Deutschland gelernt, dass die Freiheit auf der Straße gefeiert, aber im Alltag gelebt sein wolle.



Steinmeier würdigte das literarische Werk der 73-Jährigen. Er betonte, in ihrem Buch "Die letzten Zeugen" beschreibe Alexijewitsch eindrücklich, was der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Belarus 1941 für die Menschen in dem Land bedeutet habe.

