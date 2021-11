Das Bundespräsidialamt überprüft die geplante Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den israelischen Historiker Greif.

Die Ehrung werde in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt einer neuerlichen Prüfung unterzogen, hieß es in Berlin. Greif ist Holocaust-Forscher, steht seit geraumer Zeit aber wegen seiner Thesen zum Bosnien-Krieg in der Kritik. Er bestreitet, dass es sich beim Massaker von Srebrenica um Völkermord handelt. Seine angekündigte Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz hatte deshalb in bosnischen Medien für Kritik gesorgt.



Im Jahr 1995 hatten bosnisch-serbische Truppen bei Srebrenica mehr als 8.000 Muslime ermordet. Zuletzt hatte Greif eine Historiker-Kommision geleitet, die von der Führung der bosnischen Serben-Republik eingesetzt wurde und einen Völkermord erneut bestritt. Dies steht entgegen mehrerer Urteile des Internationalen Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien.

