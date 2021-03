Der Jesuitenpater Klaus Mertes, der den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche bekannt gemacht hat, erhält das Bundesverdienstkreuz.

Bundespräsident Steinmeier werde ihn gemeinsam mit dem Sprecher der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch", Katsch, auszeichnen, berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit" unter Berufung auf das Bundespräsidialamt in Berlin. Die Orden würden nach Ostern verliehen. Mertes hatte Anfang 2010 den systematischen Kindesmissbrauch an dem von Jesuiten geführten Berliner Canisius-Kollegs öffentlich gemacht. Katsch hatte sich damals gemeinsam mit zwei Mitschülern an Mertes gewandt, weil er als Schüler missbraucht worden war.



Morgen soll im Erzbistum Köln das mit Spannung erwartete Gutachten zu Missbrauchsvorfällen veröffentlicht werden.

