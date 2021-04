Das Bundespräsidialamt hat Kritik wegen der geplanten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den früheren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zurückgewiesen.

Eine Sprecherin von Bundespräsident Steinmeier sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, Marx habe sich in besonders profilierter Weise für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft eingesetzt. Dies sei in Zeiten zunehmender Polarisierung ein Beitrag zur Vermittlung zwischen Kirche und Gesellschaft.



Der Beirat im Erzbistum Köln von Betroffenen sexueller Gewalt in der katholischen Kirche hatte am Freitag in einem Offenen Brief gefordert, Kardinal Marx nicht mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Dieser stehe "nach wie vor in der Kritik, Missbrauchsfällen in seinem früheren Bistum Trier nicht konsequent nachgegangen zu sein".



Marx' Ehrung durch den Bundespräsidenten ist für den kommenden Freitag vorgesehen.

