Friedensbotschafterin

Am 29. Mai 1993 hatten Rechtsextreme ein Wohnhaus in Solingen, in dem die Familie Genc lebte, in Brand gesetzt. Dabei wurden zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte von Mevlüde Genc getötet und 17 weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Vier Männer aus der rechtsextremen Szene wurden anschließend zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.