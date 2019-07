Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde der AfD wegen der Kürzung ihrer Kandidatenliste zur sächsischen Landtagswahl aus formalen Grüden nicht zur Entscheidung angenommen.

Wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte, lagen nicht alle erforderlichen Unterlagen vor. Der sächsische Landeswahlausschuss hatte am 5. Juli entschieden, dass die AfD bei der Wahl am 1. September nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte.



Begründet wurde dies mit einem Verstoß gegen das Wahlgesetz. Die zweite Versammlung zur Besetzung der Listenplätze sei nicht regulär gewesen. Als Konsequenz könnte die AfD nach der Landtagswahl womöglich nicht alle gewonnenen Mandate besetzen.



Eine Entscheidung des sächsischen Verfassungsgerichtshofs in Leipzig steht aber noch aus. Dort wird morgen verhandelt.



(Az.: 2 BvR 1301/19)