Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag der AfD gegen die Unterzeichnung des deutschen Ratifizierungsgesetzes für den EU-Corona-Hilfsfonds abgelehnt.

Da das Gesetz bereits durch den Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet worden sei, habe sich der Antrag erledigt, teilte das Gericht mit. Steinmeier hatte das Gesetz bereits am 23. April unterschrieben. Die AfD hatte ihre Verfassungsbeschwerde und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung damals aber schon eingereicht, weswegen nun über Letzteren entschieden wurde. Über die eigentliche Verfassungsbeschwerde der AfD wird in Karlsruhe noch beraten.



Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kann die EU-Kommission bis zu 750 Milliarden Euro am Kapitalmartk aufnehmen, die über Zuschüsse und Kredite verteilt werden sollen.



Az.: "BvE 4/21

