Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verfahren zur Maskenpflicht im Bundestag eingestellt.

Die AfD habe ihren Antrag zurückgenommen, teilte das Gericht in Karlsruhe zur Begründung mit. Abgeordnete der Partei hatten sich zuvor gegen die Anordnung gewandt und einen unzulässigen Eingriff in die Abgeordnetenrechte geltend gemacht.



Bundestagspräsident Schäuble hatte im vergangenen Herbst das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Parlamentsgebäuden verfügt. An ihren Plätzen im Plenarsaal dürfen die Abgeordneten ihre Masken aber abnehmen.



(Az. 2 BvE 10/20)

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.