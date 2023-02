Persönlichkeitsrechte

Bundesverfassungsgericht beanstandet ausgeweitete Polizeibefugnisse in Mecklenburg-Vorpommern

Die ausgeweiteten Überwachungsbefugnisse der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind zum Teil verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es, mehrere Vorschriften im Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Bundeslandes seien mit dem Grundgesetz unvereinbar.

01.02.2023