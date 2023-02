Persönlichkeitsrechte

Das Bundesverfassungsgericht von außen (pa/dpa/Uli Deck)

Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es, mehrere Vorschriften im Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Bundeslandes verletzten etwa das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Beanstandungen gibt es unter anderem beim Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern zur Abwehr von Gefahren. Einen größeren Teil der Vorschriften belassen die Karlsruher Richter allerdings vorerst in Kraft. Zur Begründung hieß es, diese Befugnisse seien an sich nicht verfassungswidrig, sondern nur die rechtsstaatliche Ausgestaltung. Der Gesetzgeber müsse nun nachbessern.

Im konkreten Fall ging es um das 2020 reformierte Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kläger hatten sich gegen verschiedene Maßnahmen gewandt, die alle schon im Vorfeld einer konkreten Gefahr zulässig sein sollen. Dazu gehören längerfristige Observationen, der Einsatz verdeckter Ermittler und gezielte Polizeikontrollen. Die Kläger argumentierten, mit den Regelungen könnte praktisch jede Person umfassend überwacht werden, wenn die Polizei der Auffassung sei, sie könnte eines Tages gefährlich werden.

Hinter der Verfassungsbeschwerde stand unter anderem die Gesellschaft für Freiheitsrechte.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.