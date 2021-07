Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen das Polizeigesetz von Baden-Württemberg als unzulässig zurückgewiesen.

Die Beschwerde richtete sich gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner. Dabei nutzen staatliche Stellen Sicherheitslücken in der Informationstechnik, um heimlich Telekommunikation zu überwachen.



In seinem Beschluss erklärt das Karlsruher Gericht, die Beschwerdeführer hätten nicht hinreichend dargelegt, inwiefern Grundrechte verletzt würden. Zudem seien zunächst die Verwaltungsgerichte zuständig. Gleichwohl bestehe in diesem Bereich grundsätzlich eine Schutzpflicht des Staates.



An der Verfassungsbeschwerde beteiligt waren unter anderen der Chaos Computer Club und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ihr Vorsitzender Buermeyer hatte gefordert, staatliche Stellen sollten verpflichtet werden, Sicherheitslücken an die Hersteller zu melden, statt sie geheim zu halten und selbst zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.