Ein fünf bis sechs Quadratmeter großes Zimmer in einer Wohngruppe für wohnsitzlose Menschen ist zumutbar.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsuhe in einem heute veröffentlichten Beschluss. Die Richter machten allerdings zur Voraussetzung, dass neben dem eigenen Zimmer noch weitere Gemeinschaftsräume wie ein Esszimmer oder eine Küche zur Verfügung stehen.



In dem Fall hatte eine Frau Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie hatte ein von einer Kommune angebotenes kleines Zimmer in einer Wohngruppe abgelehnt, weil sie dadurch ihr Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verletzt sah.



(AZ: 1 BvR 1345/19)