Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge gegen die vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in der sogenannten "Bundesnotbremse" abgewiesen.

Der Erste Senat in Karlsruhe begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie einem grundsätzlich legitimen Zweck diene und nicht offensichtlich unangemessen sei. Der Senat betonte, damit sei aber nicht entschieden, ob die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Dies werde im Hauptverfahren geprüft, dessen Beginn noch offen sei.



Der Bundestag hatte die Änderungen am Infektionsschutzgesetz vor zwei Wochen beschlossen. Damit ist erstmals bundeseinheitlich geregelt, dass in Städten und Landkreisen ab einem Inzidenzwert von 100 zahlreiche Kontaktbeschränkungen gelten. Gegen die vorgesehene Ausgangssperre zwischen 22 und fünf Uhr hatten neben Bundestagsabgeordneten von SPD, FDP und AfD auch zahlreiche weitere Einzelpersonen das Bundesverfassungsgericht angerufen.



Dessen Entscheidung begrüßte der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach. Offensichtlich habe man handwerklich gut gearbeitet, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Er glaube, dass es im Hauptverfahren ein ähnliches Ergebnis geben werde. Die AfD-Abgeordnete Cotar kritisierte dagegen, die Ablehnung der Eilanträge sei politisch motiviert.

