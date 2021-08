Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag von FDP, Linkspartei und Grünen gegen die Wahlrechtsreform der Großen Koalition abgelehnt. Dies gab das Gericht in Karlsruhe bekannt. Damit kann das neue Verfahren bei der Bundestagswahl am 26. September angewandt werden.

In einem noch anhängigen Hauptverfahren entscheidet das Verfassungsgericht später, ob das neue Wahlrecht grundsätzlich verfassungskonform ist. Dies müsse noch genauer geprüft werden, hieß es. Deshalb habe das Gericht einen sofortigen Eingriff in die Zuständigkeit des Gesetzgebers abgelehnt.



Die von Union und SPD beschlossene Reform soll dazu dienen, den Bundestag zu verkleinern. Dazu sollen Überhangmandate teilweise mit Listenmandaten verrechnet werden. Derzeit gibt es 709 Sitze im Parlament und damit 111 mehr als in der Regelgröße des Bundestags vorgesehen sind. Die klagenden Oppositionsparteien sind der Meinung, dass mit der Änderung keine Reduzierung der Sitze erzielt werden könne. Außerdem sei sie in Teilen mit dem Grundgesetz unvereinbar.

