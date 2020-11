Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Schließung eines Restaurants wegen der Corona-Pandemie zurückgewiesen.

Eine Kammer des Ersten Senats hielt die drohenden gesundheitlichen Nachteile für die Bevölkerung für schwerwiegender als die wirtschaftlichen Folgen für die Eigentümerin. Den Antrag hatte eine Frau aus Bayern gestellt, die in ihrem Kino auch ein Restaurant betreibt.



In dem Beschluss der Karlsruher Richter heißt es, die erzwungene Schließung sei zwar ein Eingriff in das Grundrecht auf Berufsfreiheit. Jedoch sei die Maßnahme befristet und es gebe wirtschaftliche Hilfen für die Gaststätten. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass Gastronomiebetriebe zum Infektionsgeschehen beitrügen.



Es war das erste Mal, dass das Verfassungsgericht während des derzeitigen zweiten Lockdowns über eine Restaurantschließung entschied. Der Beschluss dürfte auch für weitere Eilentscheidungen maßgeblich sein.

